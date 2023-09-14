Moody's Çin emlak sektörü görünümünü düşürdü

Moody's Investors Service, Çin hükümetin destek önlemlerine rağmen emlak satışlarını azalacağına işaret ederek Çin'in emlak sektörünün görünümü durağandan negatife revize etti.

Moody's ekonomik büyüme beklentilerinin zayıflaması ve konut alıcılarının projelerin zamanında tamamlanması ve teslim edilmesine ilişkin endişelerinin devam etmesinin konut satışları üzerinde baskı yaratacağını bildirdi.

"Ev alıcılarının endişeleri devam ettiği için, ülke çapında sözleşmeli satışların önümüzdeki 6-12 ay içinde hacimdeki azalmaya bağlı olarak %5 civarında düşmesini bekliyoruz. Country Garden Holdings Company Limited'deki (Ca negatif) kredi stresi riskten kaçınma eğilimini arttırdı" değerlendirmesini yapan Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Cedric Lai, "Çin hükümeti son dönemde emlak sektörüne yönelik politika desteğini güçlendirmiş olsa da, emlak satışları üzerindeki etkinin kısa süreli olmasını ve şehir kademeleri arasında farklılaşmasını bekliyoruz" dedi.