Moody's İtalya'yı uyardı
Moody's İtalya'nın sorunlu krediler için yeni planının kredi notu için negatif olacağı uyarısında bulundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalyan hükümetinin banka borçlarını geri ödemekte zorlanan borçlulara yardım etmeyi amaçlayan önerisinin, bu sorunlu varlıkların yatırımcıları arasında belirsizlik yarattığını ve yasalaşması halinde piyasayı zayıflatabileceğini söyledi.
Raporda, borçlulara borçlarını önceden belirlenmiş bir fiyattan geri satın alma imkanı verilmesinin, sorunlu kredi menkul kıymetleştirme işlemlerinde borçlulardan geri alınan para miktarını azaltacağı savunuldu.