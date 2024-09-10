Morgan Stanley, Euro'nun değer kaybedeceğini öngördü

Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) durgunluk endişeleri içindeki ekonomiyle başa çıkmaya çalıştığı bir ortamda faiz indirimine hız vermesinin ardından Euronun da dolar karşısında değer kaybedeceği açıkladı.

Bloomberg haberine göre, G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, Euronun yıl sonuna kadar 1,02 dolara düşmesini beklediğini ve bunun da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 7’lik bir değer kaybı anlamına geldiğini belirtti.

Bu durum, merkez bankasının önümüzdeki üç toplantısında faiz indirimlerine devam etmesine ve yarım puanlık bir indirim potansiyeline dayanıyor.

Daha önce New York Fed’de çalışmış olan Adams, "Piyasanın ECB'nin şu anda fiyatlandırılandan daha derin ve daha hızlı indirimler yapabileceği gerçeğine yeniden odaklanması için bolca alan var. Bu haftaki toplantı, piyasanın bunu düşünmeye başlaması için önemli bir katalizör olabilir. " dedi.

Avrupa'daki artan siyasi belirsizlik, artık Euroda bir düşüş eğilimi olduğuna dair inancını artırıyor. Son aylarda Fransız siyaseti üzerinde yoğun bir ilgi olsa da Adams, Alman siyasi gelişmelerinin de bölgenin uzun vadeli siyasi istikrarı için eşit derecede endişe verici olduğunu düşünüyor. Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir zamanda siyasi risk primleri ve belirsizliğin arttığını söyleyen Adams, "Bu faktörlerin her ikisi de yatırımcıların bölgeye sermaye yatırmaya daha az istekli olacağını gösteriyor" dedi.

Öte yandan para piyasaları şu anda bu yıl Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, ABD'de ise yaklaşık 110 baz puanlık büyük bir indirim bekleniyor.

Morgan Stanley, gelişmekte olan ülke borçları konusunda negatife döndü

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminin tahvil fonlarına anlamlı bir giriş sağlamayacağını savunarak gelişmekte olan ülke kredileri konusunda temkinli bir yaklaşım benimsedi.

Simon Waever'in de aralarında bulunduğu stratejistler, yatırımcılara portföylerindeki nakit seviyelerini artırarak, daha riskli borçlar yerine yatırım yapılabilir notları tercih ederek veya kredi temerrüt takaslarından oluşan bir EM endeksi satarak kısa vadede varlık sınıfında düşüşe geçmelerini öneriyor.

Pazartesi günü yayınlanan bir nota göre Morgan Stanley, tercih edilen tahvil sepetinden Nijerya, Arjantin ve Fas tahvillerini çıkardı ve "daha ucuz" hale gelen Meksika ve Romanya borçlarını ekledi.