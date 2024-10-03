Morgan Stanley’den Tesla yorumu: Yatırımcılar robotaksi konusunda endişeli

Tesla, merakla beklenen Robotaxi'yi 10 Ekim'de tanıtacak. Tanıtımın Los Angeles’taki Warner Bros. Discovery film stüdyosunda gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Musk'ın "Cybercab" olarak adlandırdığı özel olarak üretilmiş, özel bir robotaksi aracı üzerinde çalıştığını da belirtiliyor. Musk'ın bugüne kadarki en büyük ve en riskli hamlesi olarak değerlendirilen Cybercab hamlesi yatırımcıları da tedirgin ediyor.

Yeni araç sürücüsüz taksi oyun bozanı olabilir

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, Tesla’nın Cybercab’lerinin potansiyel bir sürücüsüz taksi oyun bozanı olabileceği yorumunda bulundu.

Morgan Stanley analisti Tesla için hedef fiyatını korudu

Jonas, Tesla için “Yüksek Portföy Ağırlığı” notunu ve 310 dolar hedef fiyatını korudu. Analist, etkinlikte Tesla’nın katılımcılara kapalı bir parkurda cybercab gösterimi yapacağını ve test sürüşü yaptıracağını düşünüyor.

Ticari lansmanın 2025’te olması bekleniyor

Şirketin potansiyel ticari lansmanın 2025 sonu veya 2026’da olabileceğini söylemesini bekliyor.

Yatırımcıyı şaşırtabilir

Jonas’a göre Tesla, otonom araç paylaşımı konusunda iki yaklaşımı birden benimseyecek. Bunlardan ilki, tamamen uygulama tabanlı “cybercab”, ikincisi ise denetimli otonom/FSD araç paylaşım hizmeti. Analist, ikinci yaklaşımın en azından kısa vadede yatırımcıları şaşırtma potansiyeli en yüksek olan yaklaşım olduğunu düşünüyor.

Sürücüsüz taksi hizmetleri öne çıkacak

Jonas, 2030’a kadar ve 2030’ların başlarına kadar yapılan seyahatlerin ve kat edilen mesafelerin büyük çoğunluğunun FSD/denetimli araç paylaşımı kategorisine dayanacağını öngörüyor. Bu yaklaşımda araçlar bireysel sürücüler veya üçüncü taraf filolar tarafından sahipleniliyor.

Tesla beklenen robotaksisini tanıtacak

Bu beklentilere dayanarak analist, Tesla’nın şunları açıklayacağını düşünüyor:

- Yüksek Tesla sahibi yoğunluğuna sahip hedef metropol alanlar

- Önemli metropollerde ve coğrafyalarda filoda kurulu FSD Donanım 3 ve Donanım 4 boyutları

- FSD fiyat indirimi: Tesla, Tesla uygulamasında araç paylaşım hizmetleri sunan Tesla sürücülerine FSD’nin en son sürümünü (v12.5.5) indirimli bir fiyatla sunabilir.

- Sürücü ekonomisi: Jonas, Tesla’nın Tesla araç paylaşım sürücülerine Uber’in (UBER) sürücülerine sunduğu yüzde 30’dan daha cazip bir oran sunma olasılığını görüyor.

50 bin adet araç üretimi bekleniyor

Jonas, Uber platformundaki Tesla araçlarının şu anda yaklaşık 50.000 adet olabileceğini tahmin ediyor.