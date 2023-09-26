Morgan Stanley'den dolar tahmini
Morgan Stanley, Dolar Endeksi'nin 108,00'a kadar yükselmesini bekliyor.
Foreks
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Morgan Stanley analistleri, ABD dolarının önde gelen ticaret ortaklarının para birimleri karşısındaki değerini yansıtan Dolar Endeksi'nin (DXY) 108,00'a ve EUR/USD 1,0300'e ulaşmasını bekliyorlar.
Fed'in son toplantılarının dolardaki yükseliş görüşünü desteklediğini düşünen Morgan Stanley analistleri, ECB ve BoE'nin de faiz artırımlarının muhtemelen sona erdiğini öne sürdüler.