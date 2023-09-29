Nike cirosunu artırdı

Dünyanın en büyük spor giyim üreticisi Nike, spor ayakkabı ve giysi fiyatlarındaki artışın azalan talep ve süregelen maliyet baskılarından kaynaklanan darbeyi dengelemeye yardımcı olmasıyla ilk çeyrekte Wall Street beklentilerinin üzerinde kar etti.

İlk çeyrekte Nike geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 1,45 milyar dolar kar etti. Hisse başına dağıtılabilir kar ise yüzde 1 artarak 0,94 dolar oldu. Analistler ise hisse başına 75 cent kar bekliyorlardı.

Şirket bu çeyrekte toplam 12,94 milyar dolar ciro elde ederek analistlerin 12,98 milyar dolar olan tahminlerinin altında kaldı. Ciro geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.

Mali İşler Müdürü Matthew Friend, "Koşu ve modern konfor konusundaki tüketici momentumunu geliştireceğiz" dedi ve şirketin koşu ayakkabılarına yönelik artan talepten yararlanmak için Air Max 1, Infinity ve V2K gibi spor ayakkabı serilerine ağırlık vereceğini sözlerine ekledi.

Friend, şirketin ayrıca Nike ve Jordan markalarındaki basketbol ayakkabısı portföyünü stil açısından yenileyeceğini ve yeni Kobe markasına odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Şirket yıllık tahminlerini korudu ve ikinci çeyrek gelirinin hafif bir artış göstermesini beklediğini söyledi. Analistler de ikinci çeyrekte gelirlerin %2,1 artışla 13,59 milyar dolara yükselmesini bekliyorlardı.