Nomura'dan Çin revizyonu

Nomura, Çin'in 2023 yılına ilişkin GSYH büyüme tahminini, Ağustos ayında beklentilerden daha iyi gelen veriler nedeniyle yükseltti.

Nomura'nın konu ile ilgili notunda Çin'in bu yıl için büyüme beklentisinin yüzde 4,6'dan yüzde 4,8'e çıkarıldığı belirtildi.

Yatırım bankası ayrıca üçüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 4,1'e, dördüncü çeyrek tahminini yüzde 4,0'ten yüzde 4,3'e çıkardı.

Nomura, Ağustos ayındaki daha iyi ekonomik verilere ek olarak, yukarı yönlü revizyonunun bir kısmının, Çin istatistik Bürosunun büyük olasılıkla 2022'nin son çeyreğine ilişkin GSYH rakamlarını daha düşük revize edeceği beklentisine dayandığını ve bunun da bu yılın ikinci yarısındaki büyüme rakamlarını yukarı çekeceğini belirtti.

Çin, yılın üçüncü çeyrek dönemi için GSYH rakamlarını 18 Ekim'de açıklayacak.