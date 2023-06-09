Norveç, okyanustan batarya metalleri çıkaracak

İskandinav ülkesi Norveç, soğuk okyanus sularının derinliklerinde yaklaşık Almanya büyüklüğünde bir alanı derin deniz madenciliğine açmayı hedefliyor.

Kuzey Denizi’nde önemli petrol üretimi gerçekleştirilen ülke şimdi de okyanus tabanından batarya metallerini çıkaran ilk ülke olabilir. Okyanus tabanında madencilik yapılacak bölge Almanya büyüklüğünde.

Financial Times’da yer alan habere göre, Norveç hükümeti, deniz tabanından batarya metallerini çıkaran ilk ülke olmak için kolları sıvadı. İskandinav ülkesi, soğuk okyanus sularının derinliklerinde yaklaşık Almanya büyüklüğünde bir alanı derin deniz madenciliğine açmayı hedefliyor.

Norveç enerji bakanlığı, geniş alanı maden arama ve çıkarma faaliyetlerine açmaya yönelik bir öneriyi önümüzdeki iki hafta içinde parlamentoya sunacak. Önerinin sonbaharda parlamento oylamasına sunulması bekleniyor.

Ancak Oslo yönetimi, derin deniz madenciliği konusunda balıkçılık işletmeleri ve çevrecilerle bir savaşla karşı karşıya. Öte yandan Kuzey Kutbu'ndaki Norveç takımadaları Svalbard yakınlarında madencilik yapabilmek için bastırırken diğer ülkelerle bir anlaşmazlık yaşama riskiyle de yüzleşmek zorunda. Norveç, Rusya, İngiltere ve AB'nin iddia ettiğinden daha geniş bir açık su alanı üzerinde münhasır madencilik haklarına sahip olduğunu savunuyor.

Dünyanın en zengin bakır yataklarına sahip

Madencilik için önerilen bölgede tektonik plakalar arasındaki fay hatları üzerinde yerkabuğundan fışkıran ve derinliği 4.000 metreyi bulan volkanik kaynaklar, her yıl dünya çapında çıkarılandan daha fazla 38 milyon ton bakır içeriyor.

Norveç sularında hidrotermal menfezlerden çıkan sıvı, kobalt da dahil olmak üzere elektrikli araba akülerinde kullanılan diğer metalleri de içeriyor. Ayrıca deniz tabanından neodim ve disprosyum gibi nadir toprak metalleri de çıkarılabilir. Bunlar, rüzgar türbinlerinde ve elektrikli araçların motorlarında mıknatıs yapmak için kullanılıyor. Ancak tedarik zincirleri halen büyük ölçüde Çin’in kontrolü altında.