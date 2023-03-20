Ons altın 2000 doları aştı

ABD bankacılık sistemindeki krizin ardından Credit Suisse'nin daha zor bir duruma düşmesinin küresel finans sektör için yarattığı endişeler ile 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonra ilk tepki olarak 1968 dolar seviyesine kadar geriledi. Sarı maden daha sonra yönünü yukarı çevirirken hızlı bir yükseliş göstererek psikolojik seviyesi olan 2000 doları aştı ve 2008 dolara kadar yükseldi. Böylelikle 10 Mart 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ons altın, saat 10:16 itibarıyla cuma gününe göre yüzde 0,34 değer kazancıyla 1995 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılık krizinin engellenmesi ve global finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerek İsviçre'nin gerekse Fed öncülüğündeki global merkez bankalarının attıkları adımların etkisiyle yatırımcılar ilk tepki olarak güvenli limandan uzaklaşmıştı.

Ancak analistler, Fed'in yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında çıkacak faiz kararına kadar altında yukarı yönlü ivmenin korunacağını öngörüyorlar.

Altın için 1992 dolar/ons seviyesinin direnç olmaya devam ettiğini belirten analistler, buranın aşılması halinde 2005 dolar seviyesinin deneneceğini tahmin ediyorlar. Aşağı yönlü hareketlerde ise destekler 1964 ve 1950 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Ons altın, tarihi zirvesini 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara yükselerek gerçekleştirmişti.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini yeniledi. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini 1222 liraya taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,46 oranında yükselişle 1121 lirada hareket ediyor.