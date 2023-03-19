UBS, Credit Suisse’i satın aldı

UBS, bankacılık devi Credit Suisse’i 2 milyar doların üzerinde bir rakama satın almak konusunda anlaştı.

UBS’in Credit Suisse için hisse başına 0,50 frank (yaklaşık 0,54 dolar) ödeyeceği, bunun da Cuma günkü kapanış fiyatı olan 1,86 frankın altında olduğu belirtildi.

İsviçre hükümetinin satın almayı hızlandırmak için acil durum önlemleri alacağı ve hissedarların istişarelerde bulunması için verilen altı haftalık sürenin baypas edileceği ifade ediliyor.

Anlaşmanın akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor.