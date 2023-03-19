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UBS, Credit Suisse’i satın aldı

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, küresel finans piyasalarını tehdit eden bankacılık krizinin odağındaki Credit Suisse’i tarihi bir anlaşmayla satın aldı.

Haber Merkezi
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UBS, bankacılık devi Credit Suisse’i 2 milyar doların üzerinde bir rakama satın almak konusunda anlaştı.

UBS’in Credit Suisse için hisse başına 0,50 frank (yaklaşık 0,54 dolar) ödeyeceği, bunun da Cuma günkü kapanış fiyatı olan 1,86 frankın altında olduğu belirtildi.

İsviçre hükümetinin satın almayı hızlandırmak için acil durum önlemleri alacağı ve hissedarların istişarelerde bulunması için verilen altı haftalık sürenin baypas edileceği ifade ediliyor.

Anlaşmanın akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor.