Petrol, İran-İsrail ateşkesi sonrası hafif yükseldi

Brent petrol yüzde 1,1 artarak 67,89 dolara yükseldi. ABD ham petrol ise yüzde 1,1 artışla 65,08 dolara çıktı.

Brent, Salı günü 10 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesinden kapanırken; ABD ham petrolü, 5 Haziran’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu tarihler, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın önemli askeri ve nükleer tesislerine saldırı başlatmasından öncesine denk geliyor.

Petrol fiyatı son beş ayın zirvesine çıkmıştı

Fiyatlar, ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından beş ayın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

İran ile İsrail arasında ateşkes

ABD istihbaratının ön değerlendirmesine göre, ABD hava saldırıları İran’ın nükleer kapasitesini tamamen yok etmedi, sadece birkaç aylığına geriye itti. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla İran ve İsrail arasında her an bozulabilecek bir ateşkes yürürlüğe girdi.

Salı günü daha önce, hem İran hem de İsrail, iki ülke arasındaki hava savaşının en azından şimdilik sona erdiği sinyalini verdi. Bu açıklamalar, Trump’ın kamuoyuna açık şekilde iki tarafa ateşkesi ihlal ettikleri gerekçesiyle tepki göstermesinin ardından geldi.