Piyasalar Fed'e kilitlendi

İyileşme yoluna giren enflasyon tablosuna rağmen, ABD Merkez Bankası Fed'in Mart 2022'den bu yana 11'inci kez faiz artışına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak küresel piyasalarda yatırımcılar bunun uzun bir süre için son faiz artışı olmasını umuyor.

Piyasalar, Fed'in gösterge faiz oranını yüzde 5,25 - 5,5 hedef aralığına taşıyacak çeyrek puanlık bir artışı yapmasını bekliyor. Bu da federal fonlama faizi üst sınırının Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması anlamına geliyor.

Asıl önemli olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yetkililerinin faiz artırımında yeterince ileri gittiklerini mi yoksa enflasyonla mücadelede daha yapılacak çok iş olduğunu mu düşündükleri olacak.

“Fed opsiyondan vazgeçmeyecek”

CNBC’nin haberine göre Charles Schwab'ın Baş Stratejisti Kathy Jones, "Sinyal muhtemelen, evet, artırıyoruz, ama sonra bir süre burada oturup görebileceğimizi düşünüyoruz olacak. Ama söz vermek yok. Opsiyondan vazgeçemezler."diye konuştu.

Aslında, Fed'in rotası çok da belirgin değil . Merkez bankası politika yapıcıları neredeyse oybirliğiyle enflasyonun çok yüksek olduğuna inanıyor. Ancak bundan sonra daha fazla artış yapmak, birçok kişinin en azından hafif bir durgunluğa doğru gittiğini düşündüğü bir ekonomi için riskler taşıyor.

Jones, merkez bankasının yeterince ileri gittiğini düşünenlerden. Zira yıllık enflasyon oranını Haziran ayında yüzde 3'e gerilemesiyle - bir yıl önce yüzde 9,1 idi - Fed'in ekonomiyi gereksiz yere daralmaya itebileceği tehlikesi artıyor.

Charles Schwab'ın Baş Stratejisti Kathy Jones, "Fed'in işi çoktan bitmiş olmalı. Şu anda zor bir çizgide yürüyorlar. Bana göre karar şu olmalıydı: Şimdilik yeterince şeyler yaptık ve bekleyip görelim. Ancak görünen o ki Fed yetkilileri en azından bir tane daha faiz artışına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar." dedi.

Fed yetkilileri gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında bu yıl en az iki faiz artışı daha öngördüklerini güçlü bir şekilde belirtmişlerdi.