Piyasaların gözü ABD'den gelecek veride

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi. Kritik veri, Türkiye saati ile (TSİ) 15.30'da açıklanacak.

Dünya genelinde önemli merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri şahin politikalardan yavaş yavaş geri adım atmaya başlarken, Kanada'nın ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) 5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in de faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın gelecek dönem yol haritasına ilişkin fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Analistler, açıklanan verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri veridiğini vurgulayarak, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Öte yandan, önceki gün piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıkan ve Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna yükselen Nvidia'nın hisseleri dün ise yüzde 1'den fazla değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri ise 2,977 trilyon dolara indi.

Lagarde: Faiz indirimleri verilere bağlı olacak

Avrupa borsalarında dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Euro Bölgesi'nde büyüme verilerine çevrildi.

Dün ECB piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine gitti ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, bankanın faiz indirimlerinin hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirterek, "Faiz indirimleri verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı" ifadelerini kullandı.

Lagarde, yurt içi fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini ve enflasyonun gelecek yıl da hedefin üzerinde kalacak gibi göründüğünü dile getirerek, "Enflasyonla mücadeleyi çok ciddiye alıyoruz." dedi.

Bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasında hiç şüphelerinin olmadığını söyleyen Lagarde, jeopolitik risklerin artmasının da gelecek dönemi belirsiz hale getirdiğini aktardı.

Öte yandan, dün Euro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1 gerilerken, perakende satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.