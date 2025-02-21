PMI anketi, İngiliz şirketlerinin istihdamı azalttıklarını gösterdi

S&P Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) şubat ayı ön okuması, ocak ayındaki 50,6 seviyesinden 50,5'e hafif bir düşüş göstererek büyüme ve daralmayı ayıran 50 seviyesinin hemen üzerinde kaldı, ancak istihdamda daha keskin bir düşüş yaşandı.

İstihdam alt endeksi 45,3'ten 43,5'e gerileyerek Kasım 2020'den görülen en düşük seviye indi. Pandemi dönemi dışarıda bırakıldığında ise istihdam endeksi 2007-08 mali krizinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

S&P Global Market Intelligence'ın baş ekonomisti Chris Williamson, “Personel seviyelerinin düştüğünü bildiren her üç şirketten biri, azalmayı doğrudan geçen Ekim ayındaki bütçede açıklanan politikalara bağladı” dedi.

Williamson anketin, İngiltere Merkez Bankası için bir ikilem oluşturan yavaş büyüme ve güçlü enflasyon baskılarından oluşan “stagflasyonist bir ortama” işaret ettiğini söyledi.