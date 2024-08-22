PMI verilerinde Avrupa ekonomisini hizmet sektörü taşıdı

Euro Bölgesinde ticari faaliyetler, firmaların fiyatlarını artırmasına rağmen ağustos ayında şaşırtıcı güçlenme göstererek, Avrupa Merkez Bankası ECB'nin bu yıl iki faiz indirimi daha yapacağı beklentilerini zayıflattı.

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin ön bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi, temmuz ayındaki 50,2'den bu ay 51,2'ye sıçrayarak büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinden uzaklaştı.

Ekonomistlerin bileşik PMI için medyan tahmini 50,1'e seviyesindeydi. Ancak gerçekleşen değer en iyi tahmin olan 50,8'i bile geride bıraktı.

Bileşik çıktı fiyatları endeksi 52,1'den 52,9'a yükseldi.

Hizmet sektörünü kapsayan PMI, ağustos ayında temmuz ayındaki 51,9'dan 53,3'e yükselerek anketin değişim olmayacağı yönündeki tahminini aştı.

Personel azaldı

Bu hareketliliğin bir kısmı hizmet firmalarının birikmiş işlerini azaltmasından kaynaklanırken, genel talep iyileşti. Yeni iş endeksi 50,8'den 51,3'e yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat PMI endeksi ise ağustos ayında temmuz ayındaki 45,8 seviyesinden 45,6 ile sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Üretim alt endeksi ise 45,6'dan 45,7'ye yükseldi.

Fabrika yöneticileri arasındaki iyimserlik tekrar azaldı ve personel sayısını kasım ayından bu yana en hızlı oranda azalttılar. İmalat istihdam endeksi 47,0'dan 46,6'ya geriledi.

Almanya'da bileşik PMI beklenenden daha fazla daralmaya işaret etti

Almanya'da ekonomik faaliyetler temmuz ayının ardından ağustos ayında da daralırken, daralma beklentileri aştı.

S&P Global tarafından derlenen HCOB Almanya öncü bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, temmuz ayındaki 49,1 seviyesinden ağustos ayında 48,5'e geriledi. Ekonomistler bileşik PMI'nın 49,2 puana toparlanmasını bekliyorlardı.

Anket, ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde yüzde 0,1 daralan Almanya ekonomisinin yılın ikinci yarısına girerken hız kazanamadığını gösteriyor. Endeksin 50'nin altında olması daralmaya işaret ediyor.

Hizmet sektörü endeksi temmuz ayındaki 52,5 seviyesinden ağustos ayında 51,4'e gerilese de genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Analistler hizmet PMI'nın daha az sert bir düşüşle 52,3'e gerilemesini bekliyorlardı.

Temmuz ayında 43,2 olan imalat PMI da endeks 42,1'e gerileyerek 43,5'e yükselmesini bekleyen analistleri yanılttı.

Hamburg Ticaret Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Almanya'nın imalat sektöründeki durgunluk ağustos ayında derinleşti ve görünürde bir toparlanma yok” dedi ve imalat sektöründeki zayıflığın hizmet sektörüne yayılmaya başladığını belirtti.

Rubia, “Üst üste ikinci çeyrekte negatif büyüme ihtimali arttı, yani yakında Almanya'da resesyondan bahsetmeye başlayabiliriz” dedi.

Fransa ekonomisi yeniden genişleme bölgesine girdi

Anketler, Paris'teki Olimpiyat Oyunlarının konaklama harcamalarını artırmasıyla Fransız ekonomisinin ağustos ayında yeniden canlanan hizmet sektörüyle desteklendiğini gösterdi.

İmalat ve hizmet sektörlerindeki faaliyetleri ölçen S&P Global Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi temmuz ayındaki 49,1 seviyesinden ağustos ayında 52,7'ye yükselerek yeniden genişleme bölgesine girdi.

Ekonomistler bileşik PMI'nın bu 50 puanın altına inerek daralmaya işaret etmesini bekliyorlardı.

Artış özellikle, endeksin 55,0 ile iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştığı hizmet sektöründen kaynaklandı.

Ekonominin genel gidişatına ilişkin bir gösterge niteliği taşıyan ve yakından takip edilen anketlere göre, imalat sektörü bir önceki ay 44,0 olan endeksin 42,1'e gerileyerek bu yılın en düşük seviyesine ulaşmasıyla ay boyunca daha fazla daraldı.