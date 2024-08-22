Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü

Maliye Bakanlığı, Almanya'nın federal ve bölgesel eyalet hükümetlerinin vergi gelirlerinin, satış vergilerinden elde edilen gelirdeki keskin düşüş nedeniyle temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla güçlü bir şekilde düştüğünü söyledi.

Bakanlığın aylık raporuna göre, federal ve eyalet hükümetlerinin vergi geliri temmuz ayında yıllık yüzde 7,9 azalarak toplam 63,8 milyar Euroya geriledi.

Vergi gelirleri Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 477,8 milyar Euroya ulaştı.

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde yüzde 0,1 oranında daralarak Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin mücadelesinin devam ettiğini gösterdi.

Raporda, “İlk göstergeler yakın bir dinamik toparlanmaya işaret etmiyor” denildi.

Rapora göre, analistler 2024 yılının tamamı için vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 863,68 milyar Euroya yükseleceğini tahmin ediyor.

Alman kabinesi temmuz ayında ekonomiyi canlandırmayı ve 2025 yılında büyümeyi yüzde yarım puandan fazla artırmayı hedefleyen bir ekonomik paketi kabul etti.

Ekonomi bakanlığının tahminlerine göre, ekonomik paket sayesinde daha güçlü ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl 6 milyar Euro ek gelir yaratması bekleniyor.