Almanya'ya düzensiz göçte Suriye birinci, Türkiye ikinci sırada

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenlerin sayısında artış kaydedilirken, düzensiz göçmenlerin tercih ettiği ülkeler arasında Almanya birinci sırada yer aldı.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı (Frontex) verilerine göre, 2023 yılında AB ve Schengen sınırlarından izinsiz geçiş sayısı 380 bin olarak kaydedildi. Bu sayının 2016 yılından bu yana en yüksek seviyesinde olduğuna dikkat çekildi. Bu sayı 2022 yılında ise 326 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Yasa dışı yollardan girişlerde Türkiye'den gelenler ikinci sırada

BKA ve Polis Suç İstatistiklerine göre Almanya'ya izinsiz giriş yaptığı ve izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33,4 artarak, 266 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

DW Türkçe'de yer alan BKA'nın açıklamasında, Almanya'ya yasa dışı yollardan giriş yapanlarda ilk sırayı 54 bin 207 ile Suriye'den gelenlerin aldığı belirtildi. Bunu 35 bin 731 ile Türkiye'den gelenler izledi. Üçüncü sırada ise 35 bin 370 ile Afganistan'dan gelenler yer aldı.

Açıklamada, Almanya'ya izinsiz girişlerin çoğunda kaçakçılık faaliyetlerinin söz konusu olduğu, göçmenlerin sadece bir kısmını kapsasa da kaçakçıların desteği olmaksızın hedef ülkeye ulaşmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

Çoğu yürüyerek sınırı geçmeye çalışıyor

BKA'nın açıklamasına göre, tespit edilen düzensiz göçmenlerin yüzde 37,1'i yürüyerek, yüzde 25,6'sı minibüs ve yüzde 24,3'ü otomobil ile ülkeye giriş yapmaya çalıştı.

Bunun yanı sıra insan taşımacılığı için uygun olmayan minibüs ve kamyonet tipi araçlarda yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısının da arttığına dikkat çekildi. 2022 yılında bin 200 olan vaka sayısının 2023'te bunun iki katından fazla olduğu, bu şekilde ülkeye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmen sayısının ise 17 bin 500 olduğu aktarıldı. İnsan taşımaya uygun olmayan araçlarla yapılan kaçakçılığın, "insan onuruna aykırı" olduğu, oksijen yetersizliği, susuzluk gibi nedenlerle hayati risklerin yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kaçakçı grupları giderek daha fazla risk almaya hazır, kontrolden ve böylelikle cezai yaptırımlarından kaçınmak için kaçırdıkları kişilere, olayla ilgileri olmayan üçüncü kişilere ve görevli polis güçlerine karşı daha insafsız bir tutum içinde" ifadesi kullanıldı.

Kaçakçılık suçlamasıyla kayıt altına alınan şüphelilerin Suriye, Almanya, Türkiye ve Ukrayna'dan geldikleri kaydedildi.