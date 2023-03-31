Putin: Yaptırımlar ekonomiye zarar verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı Ukrayna işgali sebebiyle mali açıdan zora sokmayı amaçlayan Batı yaptırımlarının Rusya ekonomisine bir darbe indirebileceğini kabul eden açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS tarafından bildirilen bir habere göre Putin "Rus ekonomisine uygulanan gayri meşru kısıtlamaların orta vadede gerçekten olumsuz bir etkisi olabilir" dedi .

Önceki açıklamalarında Rusya ekonomisinin dayanıklılığını koruduğu ve yaptırımların enflasyonu ve enerji fiyatlarını yükselterek Batı ülkelerine zarar verdiği konusunda açıklamalarda bulunan Putin son yaptığı açıklamada, mali yaptırımların Rusya üzerinde oluşturacağı etkiyi kabul etti.

Putin, Rusya ekonomisinin Temmuz ayından bu yana büyüdüğünü söyledi. İç talebin ekonomi için önemine vurgu yapılan açıklamada, büyümenin lokomotifinin şu an için iç talep olduğu belirtildi.

Özellikle Rusya'nın gelirinin temelini oluşturan enerji ihracatına yönelik kısıtlamalar getiren Batı yaptırımlarının Rusya'nın ekonomisi açısında hızlı bir yıkıcı etki yaratması beklenirken, Rusya ihracat rotasını Batı'dan Asya'ya ve büyük bir oranda Çin'e döndürerek ihracat kısıtlamalarının oluşturacağı mali problemleri azaltmayı başardı.