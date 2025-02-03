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Raven Russia'nın depoları Rusya'nın kontrolüne geçti

Rusya'nın en büyük depolama şirketlerinden Raven Russia'ya ait 16 depo, mahkeme kararıyla Rus devletinin kontrolüne geçti.

Haber Merkezi
AA
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Raven Russia'nın depoları Rusya'nın kontrolüne geçti
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir mahkemedeki davada, Rusya Başsavcılığı’nın Raven Russia aleyhine açtığı dava görüldü.

Raven Russia’nın sahibi olduğu 16 deponun tekel konumunda faaliyet gösterdiği hükmüne varan mahkeme, şirkete ait tüm depoların Rus devletinin kontrolüne geçmesine karar verdi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kararın yasa dışı olduğu belirtilerek, gerekli itirazların yapılacağı kaydedildi.

Raven Russia, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil farklı bölgelerde toplam 1,9 milyon metrekare alana sahip 16 depoyu kontrol ediyordu.

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