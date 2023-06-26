Ruble 15 ayın dibinde!

Rus Rublesi haftanın ilk işlem gününün Asya seansına dolar karşısında yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesinden açılarak hafta sonu ağır silahlı paralı askerlerin başarısızlıkla sonuçlanan isyanına ilk tepkisini verdi.

Dolar karşısındaki kayıp %2’yi aştı

Ruble, daha önce Mart 2022 sonundan bu yana en düşük noktası olan 87,2300'e ulaştıktan sonra, dolar karşısında %2,1 değer kaybederek 86,50 seviyesine geriledi.

Rus para birimi euro karşısında %2,2 değer kaybederek 94,37'den işlem görürken, yuan karşısında %2,1 değer kaybederek 11,95'e geriledi.

Wagner komutanı Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Rus paralı askerleri, Moskova'ya doğru hızlı ilerleyişlerini durduran fakat Vladimir Putin'in iktidarına ilişkin soruları cevapsız bırakan bir anlaşma uyarınca cumartesi günü gece saatlerde Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinden geri çekildi.

Ruble hafta sonu boyunca işlem görmezken, Rus bankaları resmi kurun çok üzerinde, 90 doların üzerinde döviz kurunu dengelemeye çalışıyordu.

Küresel çapta yatırımcılar durdurulan isyanın piyasalardaki dalgalanma etkilerini izlerken ABD devlet tahvilleri ve dolar gibi güvenli limanlara doğru bir hareket bekleniyor.

Son gelişmeler, Washington yönetiminde iç karışıklık durumunda Rusya'nın nükleer silah stoklarının kaderinin ne olacağına dair eski bir korkuyuda da yeniden canlandırdı.