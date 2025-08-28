  1. Ekonomim
Rusya'da benzin ihracat yasağı uzatıldı

Rusya'da, fiyat artışlarının sürmesi nedeniyle benzin ihracat yasağı uzatıldı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki durumun istikrara kavuşması için benzin ihracatına yönelik bir karar alındığı belirtildi.

Üreticilere yönelik kısıtlamalar kaldırılacak

Karara göre, benzin ihracatının üreticiler ve üretici olmayanlar için 31 Ekim'e uzatıldığına işaret edilirken, üreticilere yönelik kısıtlamaların 1 Ekim'den itibaren kaldırılmasının planlandığı kaydedildi.

Fiyatlar rekor seviyeyi gördü

Rusya hükümeti, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

 Petrol rafinerileri İHA'ların hedefinde

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

