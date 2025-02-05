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Rusya'da sanayi üretimi yüzde 4,6 arttı

Rusya'da sanayi üretimi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, imalat sanayisi yüzde 14, doğal gaz üretimi yüzde 8,7 ve kömür üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da sanayi üretimi yüzde 4,6 arttı
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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi Aralık 2024'te önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8,2 arttı.

Ülkenin sanayi üretimi geçen yıl ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 yükseldi. Söz konusu dönemde, Rusya'da imalat sanayisi de yüzde 14 artış kaydetti.

Rusya'nın doğal gaz üretimi ise 2024'te önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 579 milyar metreküpe çıkarken, kömür üretimi yüzde 0,6 azalarak 427 milyon tona geriledi.

Uzmanlar, Rusya'da, Ukrayna savaşının başlamasının ardından özellikle savunma sanayisi üretiminde önemli oranda artış yaşandığına işaret ediyor.

Çok sayıda Batılı şirketin Rusya'yı terk etmesinin ve yerlerini yerli firmaların doldurmasının da sanayi üretimindeki artışta rol oynadığı belirtiliyor.

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