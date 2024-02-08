Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştü

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 587,8 milyar dolar olan rezervler 586,4 milyar dolar seviyesine indi.

Altın rezervi 1 Ocak itibarıyla 75,0 milyon ons, 155,86 miyar dolar oldu.

Rusya 4'üncü büyük rezerve sahip ülke

Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 580 milyar dolar seviyesindeydi. Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.