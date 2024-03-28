Rusya'nın altın ve döviz rezervleri düştü

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 594,3 milyar dolar olan rezervler 590,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Altın rezervi 1 Mart itibarıyla 74,9 milyon ons, 152,52 miyar dolar oldu.

Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 598,6 milyar dolar seviyesindeydi. Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre ve Hindistan'ın ardından 5. büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.