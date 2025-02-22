'Sansasyonel' kanat restoranı iflasın eşiğine geldi

"Sansasyonel" (kendilerini böyle tanımlıyorlar) kanat restoranı Hooters'ın iflas başvurusuna hazırlandığı iddia edildi. Zincir restoranın faaliyetlerini yeniden yapılandırmak için alacaklılarla birlikte bir plan üzerinde çalışırken olası bir iflas başvurusuna da hazırlık yapmak için Ropes & Gray hukuk firmasıyla anlaştığı öne sürüldü.

Müşteri trafiği dipte

Ülke çapında yaklaşık 300 şubesi bulunan Hooters, restoranlarındaki trafiğin azalmasıyla birlikte giderek artan bir mali darboğazla karşı karşıya kaldı ve bu durum bazı şubelerinin de kapanmasını beraberinde getirdi.

Atlanta merkezli şirket, özellikle borç yükü olmak üzere mali sıkıntılarını çözmek için Accordion Partners isimli bir dönüşüm danışmanlığı şirketiyle çalışıyordu. Bloomberg'ün iddiasına göre şirketin alacaklılarından birkaçı da yatırım bankası Houlihan Lokey'den de rehberlik almaya başladı.

300 milyon dolarlık tahvil de kurtaramadı

Şirket, 2021 yılında işletmelerin franchise ücretlerini ve diğer varlıkları teminat olarak kullanmasına imkan sağlayan bir finansman yapısı olan varlığa dayalı tahviller aracılığıyla yaklaşık 300 milyon dolar toplamıştı. Tüm işletme menkul kıymetleştirmesi olarak bilinen bu yapılandırılmış borçlanma biçimi, genellikle restoran zincirleri, spor salonları ve diğer franchise ağırlıklı işletmeler tarafından kullanılıyor.

Bir zamanların popüler restoranı bu duruma nasıl geldi?

Markanın kendi anlatımına göre 1983 yılında Florida'nın Clearwater kentinde hiçbir restoran deneyimi olmayan altı iş adamının kovulmayacakları bir yer açmak için bir araya gelerek kurduğu Hooters, 30 yıldan fazla sürede 29 ülkede 420'den fazla zincir restorana ulaşmıştı. Fakat kendi ifadeleriyle "uluslararası bir sansasyona" dönüşen bu hikaye, bugünlerde sansasyonel bir iflasa dönüşmek üzere.

Aslında Hooters'ın krizden çıkış mücadelesi, ekonomik koşulların değişmesi ve tüketici tercihlerinin tamamen değişmesiyle fast food işletmelerinin karşı karşıya kaldığı daha geniş zorlukları gösteriyor.