Scope, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Scope Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "AA"dan "AA-"ye çekildi. Kısa dönem yerel ve yabancı para cinsinden notları "S-1" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

Geçen hafta da Fitch, Fransa'nın kredi notunda görünümü aşağı yönlü revize etmişti.

Scope, beklenenden yüksek mali açıklar ve genel hükümet borcunda istikrarlı bir artışla karakterize edilen kamu maliyesinin sürekli bozulmasını not indiriminin gerekçelerinden biri olarak gösterdi.

Ayrıca, 2024 erken yasama seçimlerinin ardından gelen zorlu siyasi görünümün, başkanlık, hükümet ve parlamento arasındaki siyasi uyum seviyesini düşürürken parlamento parçalanmasını daha da artırdığına işaret edildi.