Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD'de enflasyon aralık ayında yüzde 0,4 artarken, 2024'ün tamamında yüzde 2,9 yükseldi. Piyasa beklentisi, enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 artması; yıllık bazda ise yüzde 2,9 olması yönündeydi. Kritik veri sonrası piyasalar hareketlendi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 2,9 yönündeydi.
Aylık bazda da tüketici fiyatları beklentileri biraz aştı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu ve yüzde 0,4 arttı.
Çekirdek enflasyon beklentilerin altında kaldı
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.
Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,6 artarken, yıllık yüzde 0,5 düştü; gıda fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 arttı.
Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Piyasalar ne tepki verdi?
ABD enflasyon verisi sonrası 2693 dolara kadar yükselen ons altın, saat 16.47 itibarıyla düne göre yüzde 0,44 artışla 2688 dolar seviyesinde bulunuyor.
Euro, Fed'in yeniden faiz indirimlerine başlayabileceğinin değerlendirilmesine yol açan TÜFE verisi sonrası; 1,03544 ile dolar karşısında bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD'de çekirdek enflasyonun beklentilerin altında kalması sonrası, tahvil getirileri düştü. 10 yıl vadeli tahvilde getiri 9 baz puan aşağı gelerek yüzde 4,70 oldu. Hisse senedi endeksleri ise, yükseldi,
İngiltere'nin 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getiri yüzde 4,73'e; 30 yıl vadeli devlet tahvilinde getiri yüzde 5,35'den yüzde 5,31'e geriledi.