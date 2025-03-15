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S&P Global, Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Suudi Arabistan’ın uzun vadeli kredi notunu “A”dan “A+”ya çıkardı. Not artırımında, ülkenin ekonomik dönüşümü, yönetişim etkinliğindeki iyileşme ve mali esneklik etkili oldu.

Haber Merkezi
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S&P Global, Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "A"dan "A+"ya çıkarıldı; kısa dönem kredi notları "A-1" olarak teyit edildi.

Açıklamada not artırımının Suudi Arabistan'da devam eden sosyal ve ekonomik dönüşümün, yerel sermaye piyasalarının derinleştirilmesi de dahil olmak üzere, yönetişim etkinliğinin ve kurumsal düzenlemelerin iyileştirilmesiyle desteklendiğine dair görüşlerini yansıttığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmede, "Proje önceliklerinin ve zaman çizelgelerinin yeniden kalibre edilmesiyle yansıtıldığı üzere, Vizyon 2030 ilerledikçe kurumsal denetim ve dengelerin daha görünür hale geldiğine inanıyoruz. Bu ayrıca sermaye harcamalarının ve borç ihraçlarının yönetiminde bir miktar esneklik ve koordinasyon olduğunu göstermektedir." denildi.

Hükümetin yatırım ve tüketimi teşvik etmeye yönelik tedbirlerinin, orta vadede petrol dışı güçlü büyüme beklentilerini destekleyeceği belirtilen açıklamada, "Kısmen petrol gelirlerinin düşmesi nedeniyle daha geniş mali dengesizlikler bekliyoruz; ancak temel senaryomuz, bazı büyük altyapı harcamalarının yeniden ayarlanmasının ülke için güçlü bir egemen bilanço ve dış pozisyonu koruması gerektiğini varsayıyor." şeklinde değerlendirmede bulunuldu

S&P Global, 2025-2028 döneminde gerçek GSYH'nin ortalama %4 oranında güçlü bir büyüme göstereceğini öngördü.

Not artırımının ardından görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

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