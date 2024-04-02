S&P, JPMorgan'ın görünümünü yükseltti

S&P Global yaptığı değerlendirmede, "JPM, birden fazla kredi türü ve hizmetinde pazar payını başarılı bir şekilde konsolide etti ve çeşitli ekonomik koşullar altında sağlam kazançlar elde etti" dedi.

Varlıklarına göre ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan, 2023'ü şimdiye kadarki en iyi yıllık kârıyla kapattı ve dördüncü çeyrek kârı düşse de Ocak ayında 2024 için beklenenden daha yüksek faiz geliri öngördü.

Bankanın hisseleri bu yıl önceki kapanışa kadar %17 yükseldi. Büyük sermayeli banka hisselerinden oluşan bir sepeti takip eden S&P 500 Bankalar Endeksi ise aynı dönemde yaklaşık %14,4 yükseldi.

S&P, "JPM, emsallerinin çok ötesinde, sektör lideri kârlılık ve getiriler elde etmiş ve maddi defter değerini 2004'ten bu yana yıllık %9'dan fazla artırmıştır" dedi.