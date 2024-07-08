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S&P'den Fransa'ya not mesajı

S&P, Fransa'da hiçbir partinin mutlak çoğunluğu sağlayamadığı parlamentonun, muhtemelen politika yapımını karmaşıklaştıracağına dikkat çekti ve "Büyüme etkilenirse not baskı altına girer" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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S&P'den Fransa'ya not mesajı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Fransa'da hiçbir partinin mutlak çoğunluğu sağlayamadığı parlamentonun, muhtemelen politika yapımını karmaşıklaştıracağına dikkat çekerek, "Ekonomik büyümenin uzun bir dönem için öngörülerimizin altında olması durumunda Fransa'nın kredi notları baskı altına girecektir" dedi.

Fransa'da seçimlerin ikinci turunda beklentilerin, anketlerin ve ilk tur seçimlerin tersine sol parti en yüksek parlamento sandalye sayısına ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Macron'un merkez partisinin aldığı stratejik kararlar ve bazı bölgelerde adayları geri çekmesinin ardından Le Pen liderliğindeki aşırı sağ parti parlamentoda sandalye çoğunluğu açısından üçüncü parti durumuna gelirken hiçbir parti güçlü bir hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamamıştı. Bu da Fransa'da bir siyasi istikrarsızlık sürecinin başlangıcı olarak nitelendirilmişti.

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