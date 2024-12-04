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St. Louis Fed Başkanı Musalem: Fed'in faiz indirimine gitmesi muhtemel

St. Louis Federal Rezerv Başkanı Alberto Musalem, yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceğini öngördüğünü ifade etti. Ancak, gelecekteki adımların hızına ilişkin belirsizliğin arttığını vurguladı.

Haber Merkezi
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St. Louis Fed Başkanı Musalem: Fed'in faiz indirimine gitmesi muhtemel
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Musalem, ekonomik göstergelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, faiz politikalarındaki yönün, mevcut veriler ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekilleneceğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Bloomberg'in para politikası konferansı öncesinde hazırladığı konuşma metninde, enflasyonun Fed'in %2 hedefi doğrultusunda düşüş göstermesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Musalem, "Zamanla, orta düzeyde kısıtlayıcı para politikalarının nötr seviyeye doğru daha da gevşetilmesi uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in politika faizini çeyrek puan düşürmesini öngörüyor

Finans piyasaları, Fed'in enflasyonu düşürme ve işgücü piyasasında daha fazla denge sağlama hedefiyle, 17-18 Aralık'taki toplantısında politika faizini mevcut %4,50-%4,75 aralığından çeyrek puan düşürmesini öngörüyor. Ancak, politikanın uzun vadeli perspektifi, Donald Trump'ın geçen ayki ABD seçimlerindeki zaferinin ardından daha da belirsizleşti. Trump, ithalat vergileri, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve vergi kesintileri gibi vaatlerle seçimlere katıldı; bu durum enflasyon baskılarını yeniden artırabilir ve ekonomik dengeleri bozabilir.

Musalem, açıklamalarında, para politikasının bu belirsizlikle başa çıkmak için "iyi bir konumda" olduğunu ve çekirdek fiyat baskılarının Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesiyle mevcut kısıtlayıcı duruşun uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, "Mevcut ortamda, politikayı çok erken gevşetmek, çok az veya çok yavaş gevşetmekten daha büyük bir risk taşır." dedi.

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