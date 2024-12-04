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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti
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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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