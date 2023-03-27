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Sumitomo Mitsui Financial, Vietnam Bankasının %15'ini satın alıyor

Sumitomo Mitsui Financial Bank (SMBC), Vietnam Bankasının %15 hissesini 1,5 milyar dolara satın alıyor.

Haber Merkezi
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Japonya merkezli Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., yerel bankanın ağını güçlendirmek ve Güneydoğu Asya ülkesinde ticari işbirliklerini genişletmek için Vietnam Prosperity JS Commercial Bank'ın yüzde 15 hissesini 35,9 trilyon Vietnam Dongu (1,53 milyar dolar) karşılığında satın almakta anlaştı.

Sumitomo Mitsui'nin tüketici finansmanı birimi, Ekim 2021'de Vietnam Prosperity'nin tüketici kredisi birimine de yatırım yaptı.