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Suriye Merkez Bankası duyurdu: Mevduatlar güvende

Suriye Merkez Bankası, bankalardaki paralar hakkında sosyal medya platformundan açıklama yaparken; bankalardaki mevduatların güvende olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Suriye Merkez Bankası duyurdu: Mevduatlar güvende
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Suriye'de 61 yıllık Baas dönemi sona erdi ve Beşar Esad rejimi devrildi. 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif gruplar ülkenin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

Suriye Merkez Bankası, bankalardaki paralar hakkında sosyal medya platformu Facebook'ta açıklama yaptı. Suriye Merkez Bankası, bankalarda bulunan mevduatların güvende olduğunu duyurdu.

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