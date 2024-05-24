Suudi Arabistan, milyarlarca dolarlık Aramco hisse satışı planlıyor

Reuters'in haberine göre konuya aşina iki kişi, haziran ayında bölgenin en büyük hisse senedi anlaşmalarından birinin gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynaklardan biri, teklifin yaklaşık 10 milyar dolar toplayabileceğini ifade etti. Konunun özel olması nedeniyle isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, hazırlıkların devam ettiğini ve ayrıntıların hala değişebileceğini söyledi.