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Suudi Arabistan, milyarlarca dolarlık Aramco hisse satışı planlıyor

Suudi Arabistan enerji devi Aramco'nun milyarlarca dolarlık hisse satışını planlıyor.

Haber Merkezi
Reuters
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Suudi Arabistan, milyarlarca dolarlık Aramco hisse satışı planlıyor
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Reuters'in haberine göre konuya aşina iki kişi, haziran ayında bölgenin en büyük hisse senedi anlaşmalarından birinin gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynaklardan biri, teklifin yaklaşık 10 milyar dolar toplayabileceğini ifade etti. Konunun özel olması nedeniyle isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, hazırlıkların devam ettiğini ve ayrıntıların hala değişebileceğini söyledi.

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