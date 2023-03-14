Tahıl koridoru anlaşması 60 gün uzatıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Ukrayna'nın abluka altındaki Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı yapılmasına olanak sağlayan tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün süreyle uzatıldığını ifade etti. Grushko'nun açıklaması TASS ajansında yayımlanan haberde yer aldı.

Anlaşma daha önce Kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı. Geçen yıl Temmuz ayında Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla imzalanan Karadeniz tahıl anlaşması Rusya'nın işgali nedeniyle abluka altında kalan Ukrayna limanlarından yeniden tahıl ihracatı yapılmasına olanak sağlamıştı.

MSB: Taraflar arası görüşmeler sürüyor

TASS haber ajansında yer alan habere rağmen, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz tahıl koridorunun anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için taraflar arası görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

MSB açıklamasında Rusya'nın anlaşmanın 60 gün süreyle uzatılmasına destek verdiği ifade edilerek, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tahıl girişiminin... tarafların talepleri de dikkate alınarak, anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sayın bakanımız muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir" denildi.