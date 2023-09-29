Tahvil piyasalarında enflasyon etkisi

Küresel tahvil piyasaları, Euro Bölgesi'nde enflasyonun gevşediğine dair işaretlerin de desteğiyle, çeyrek dönemlik ağır kayıpların ardından cuma günü toparlandı.

Avrupa devlet borçlarının getirileri, Euro Bölgesi'nin uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksinin yüzde 5,2'den yüzde 4,3'e düştüğünü gösteren öncü verilerin ardından geriledi. Enerji ve gıda hariç tutulan ve Avrupa Merkez Bankası tarafından yakından izlenen çekirdek enflasyon, Ağustos ayındaki yüzde 5,3'ten yüzde 4,5'e düşerek beklenenden daha fazla geriledi.

Perşembe günü son on yılın en yüksek seviyesine ulaşan 10 yıllık İtalyan devlet tahvili getirileri 0,17 puanlık düşüşle yüzde 4,75'e çekildi. Alman 10 yıllık tahvil faizleri de 0,12 puan düşerek yüzde 2,84'e indi. Bir önceki işlem seansında 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tahvil getirileri fiyatlarla ters orantılı hareket ediyor.