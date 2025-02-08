Teknoloji devi Meta, 3 bin 600 çalışanını işten çıkacak

Teknoloji devi devi Meta, işten çıkarma planını devreye alıyor. Meta’da sızdırılan bir bilgilendirme metninde işten çıkarmaların pazartesi sabahı başlayacağını bildirildi.

İşgücü azaltma kararını uygulama hazırlanan Meta’nın 3 bin 600 çalışanını işten çıkarması bekleniyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, işten çıkarma kararını uygularken personele ve birimlere neler beklemeleri gerektiğini özetleyen bir iç yazı gönderdi.

"e-Posta aracılığıyla bilgilendirilecekler"

Business Insider tarafından elde edilen ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Janelle Gale tarafından Meta'nın dahili İşyeri forumuna gönderilen bir yazıda, performansa dayalı kesintilerden etkilenen çalışanların Pazartesi sabahı iş ve kişisel e-posta adreslerine gönderilen bir e-posta aracılığıyla bilgilendirileceği belirtiliyor.

İşten çıkarmalar ile ilgili yazı sızdı

Gale, yazısında, "Pazartesi günü takım arkadaşlarından veya yöneticilerinden biri ayrılan takımlar için bunun zor bir gün olabileceğini ve günlük işlerinizde bazı aksamalara ve kısa vadeli etkilere yol açabileceğini anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yazıda Gale, Meta'nın ofislerinin pazartesi günü açık olacağını, ancak "işi izin veren" herkesin evden çalışabileceğini ve günün "yüz yüze çalışma" olarak sayılacağını da sözlerine ekledi.

Gale, Meta'nın etkilenen çalışanları bilgilendirdikten sonra işten çıkarılan kişiyi tüm şirkete söylemeyi planlamadığını ve etkilenen rolleri belirtilmemiş bir zaman çizelgesinde doldurmayı planladığını açıklayan bir SSS bölümü ekledi. Ayrıca, çalışanların işten çıkarılan bir yöneticisi varsa, yeni atanan yöneticilerinin onlara ulaşacağını yazdı.

Mark Zuckerberg işten çıkarmaları duyurmuştu

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçen ay çalışanlara işten çıkarmalar hakkında bilgi vermiş ve "performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri daha hızlı bir şekilde işten çıkarmaya karar verdiğini" bildirmişti.

Zuckerberg, Meta'nın "genellikle" bir yıl boyunca beklentileri karşılamayan çalışanlarını yönettiğini, ancak Şubat ayında sona erecek performans döngüsü boyunca düşük performans gösteren çalışanlardan daha "kapsamlı" kesintiler yapacağını yazdı.

Teknoloji devlerinde işten çıkarmalar arttı

Meta, yakın zamanda işten çıkarmalar yapan tek teknoloji devi değil. Amazon geçen ay düzinelerce çalışanı işten çıkardı ve Salesforce'un bu yılın başlarında 1.000 çalışanı işten çıkardığı bildirildi.