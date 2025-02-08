Türkiye'nin nüfusu arttı köylerde kimse kalmadı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarında, ülke nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarken, yıllar içinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlarda yükseliş dikkat çekti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise büyük oranda geriledi.

Türkiye'de nüfusun yüzde 93,39'u il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'ya geriledi.

Köy ve beldeler yaşayanların sayısında büyük düşüş

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,3 azalışla 5 milyon 657 bin 686 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2023 itibarıyla 5 milyon 973 bin 85'ti.

2024 yılında, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların en fazla olduğu il, 15 milyon 701 bin 602 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul oldu. Söz konusu nüfusun en az olduğu şehir ise 40 bin 456 ile Ardahan olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 286 bin 772 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu yer ise 29 bin 44 kişi ile Tunceli olurken, 5 milyon 657 bin 686 kişiden 2 milyon 913 bin 301'i erkeklerden, 2 milyon 744 bin 385'i de kadınlardan oluştu.

100 yılda köy nüfusunda değişim

İlk kez 1927’de yapılan nüfus sayımları 2000 yılı da dahil olmak üzere genel nüfus sayımları olarak yapıldı. 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi.

İl ve ilçe merkezleri nüfuslarıyla belde veya köy nüfuslarında; 2008 ve 2013 yıllarında iki büyük farklılık oluştu. Bunun ana nedeni sırasıyla 5747 ve 6360 sayılı Yasa uyarınca yapılan idari bölünüş değişiklikleri oldu. Bu değişiklerle Türkiye’de ilk nüfus sayımında yani yaklaşık 100 yıl önce yüzde 76’sı köylerde yaşayan nüfus, yüzde 6,6 seviyesine geriledi.

Türkiye’de 10 kişiden 3’ü bu şehirlerde yaşıyor’

Türkiye’de 2000 yılından bu yana şehirlerde yaşayan nüfus artarken, Türkiye nüfusundan daha büyük bir değişim en büyük 3 ilde gerçekleşti.

Türkiye’nin nüfus ve ekonomik olarak da en büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in toplamda 2000 yılında 2024 yılına nüfusu yüzde 42 oranında artarken, Türkiye’nin toplam nüfusu yüzde 32 oranında arttı.

En büyük artış Ankara’da yüzde 51 seviyesinde olurken, yüzde 42 ile İstanbul ve yüzde 31 ile İzmir onu takip etti. İzmir’deki artış tek başına Türkiye’nin gerisinde kalsa da en büyük 3 ildeki toplam nüfus Türkiye nüfusunun yüzde 30’unu oluşturdu.