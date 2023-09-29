Tokyo enflasyonu beklentileri karşılamadı

Japonya'nın Tokyo bölgesinde çekirdek enflasyon Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistler ise Eylül ayında Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık yüzde 2,6 artış bekliyorlardı.

Taze gıda ve enerji hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 yükseldi.

Tokyo'da manşet enflasyon Eylül ayında yıllık yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.