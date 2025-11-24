Trump, ABD'nin vergi gelirlerinin yakında rekor seviyelere ulaşacağını savundu

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ithalatçıların kısa vadede vergi ödememek için normalin üzerinde stok yaptığını ancak bu yöntemin "artık etkisini yitirdiğini" ifade etti.

Stokların tükenmesiyle vergilerin tüm ilgili ürünlerde tam olarak uygulanacağını kaydeden Trump, buna bağlı olarak ABD'ye yapılacak ödemelerin "tarihi seviyelerin de üzerine çıkacağını, rekor seviyelere ulaşacağını" iddia etti.

Trump, vergilerin sağlayacağı gelir artışının ülkeye "benzeri görülmemiş ulusal güvenlik ve refah" getireceğini öne sürerek, Yüksek Mahkeme'nin vereceği kararı dört gözle beklediğini belirtti.

Vergiler mahkemeye taşınmıştı

Ticaret politikasında vergileri önemli bir araç olarak kullanan Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Trump'ın ithal mallara uyguladığı vergiler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı vergilerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos'ta alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylamış, vergilerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

Trump yönetimi, vergilerin çoğunun yasa dışı bulunduğu karara karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurarak hızlı inceleme talep etmişti.

Mahkeme, 5 Kasım'da Trump'ın uyguladığı vergilerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinlemişti.