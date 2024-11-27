Trump ekonomi ekibini iki deneyimli isimle tamamladı

Trump Salı günü yaptığı açıklamada ABD ticaret temsilcisi olarak uluslararası ticaret avukatı Jamieson Greer'i ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü olarak da Kevin Hassett'i seçtiğini duyurdu.

Trump birçok durumda kilit görevlere dışarıdan kişileri aday göstermiş olsa da, bu seçimler, itibarının muhtemelen halkın ekonomiye olan güvenini yeniden kazanmaya bağlı olacağının farkında olduğunu yansıtıyor. Seçilmiş başkan ayrıca, Trump'ın ilk döneminde konuşma yazarlığı departmanını yöneten Vince Haley'in İç Politika Konseyi direktörü olarak dahil olduğu bir dizi başka kilit personel seçimini de açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada Greer'in ilk döneminde Çin ve diğer ülkelere gümrük vergisi getirilmesinde ve Kanada ve Meksika ile yapılan ticaret anlaşmasının değiştirilmesinde etkili olduğunu belirterek "böylece Amerikalı İşçiler için çok daha iyi bir hale getirdik" dedi. Greer daha önce Trump'ın serbest ticarete son derece şüpheci yaklaşan eski ticaret temsilcisi Robert Lighthizer'ın özel kalem müdürü olarak görev yapmıştı. Greer şu anda Washington'daki King & Spalding hukuk firmasında ortak olarak çalışmaktadır.

Ticaret temsilcisi olarak onaylanması halinde Greer, ticaret anlaşmaları ve anlaşmazlıklar konusunda yabancı hükümetlerle doğrudan müzakerelerin yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası ticaret organlarına üyelikten de sorumlu olacak.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Hassett, Trump'ın yönetimine vergi indirimlerinin önemli bir savunucusu olarak giriyor.

Trump, Hassett'in "Amerikalı ailelerin Biden Yönetimi tarafından serbest bırakılan enflasyondan kurtulmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağını" ve birlikte, çoğu 2025'ten sonra sona erecek olan 2017 vergi indirimlerini "yenileyip iyileştireceklerini" söyledi. 62 yaşındaki Hassett, Trump'ın ilk döneminde Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin başkanı olarak görev yaptı.