Trump, Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını açıkladı: Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek vergiler ödemeye devam edecekler

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda Modi ile Hindistan'ın Rusya'dan enerji ithalatı hakkında konuştuğunu söyledi.

Modi'nin, Yeni Delhi yönetiminin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini kaydeden Trump, "Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek vergiler ödemeye devam edecekler ve bunu yapmak istemiyorlar" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın petrol alımıyla ilgili olarak ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını baz aldıklarını belirterek, "Bu açıklamaya herkes erişebilir. Bunu baz alıyoruz" demişti.

Trump'ın ağustos ayında Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı vergi oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki vergi gerilimi tırmanmıştı.