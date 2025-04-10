  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump'ın gümrük vergilerine ara vermesiyle Tesla hisseleri yüzde 22,6 yükseldi
Takip Et

Trump'ın gümrük vergilerine ara vermesiyle Tesla hisseleri yüzde 22,6 yükseldi

Donald Trump'ın Çin hariç olmak üzere karşılıklı gümrük vergilerinden etkilenen ülkelere 90 günlük ara vereceğini açıklamasının ardından Tesla hissesi yaklaşık 5 aylık sıkıntının ardından rekor bir günlük yükseliş kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın gümrük vergilerine ara vermesiyle Tesla hisseleri yüzde 22,6 yükseldi
Takip Et

ABD merkezli elektrikli araç (EV) üreticisi Tesla'nın hisseleri, Başkan Donald Trump'ın Çin hariç olmak üzere karşılıklı gümrük vergilerinden etkilenen ülkelere 90 günlük ara vereceğini açıklamasının ardından Çarşamba günü kapanışta yüzde 22,69 arttı.

Tesla hisseleri çoştu 

Tesla'nın hisse fiyatı bunun sonucunda 272,2 milyar dolara yükselirken, şirketin piyasa değeri de 852,9 milyar dolara ulaştı.

Elektrikli araç üreticisinin hisse senedi fiyatı, Çin'den gelen artan rekabet ve CEO Elon Musk'ın Trump ile yakın ilişkisi nedeniyle geçen yılın Aralık ayından bu yana yaklaşık yüzde 44 düştü.

Musk'ın kişisel serveti aralık ayında rekor kırmıştı

Musk'ın kişisel serveti Aralık ayında rekor kırarak, Tesla, SpaceX, sosyal medya platformu X ve diğer şirketlerdeki hisselerine bağlı net serveti 486 milyar dolara ulaştı.

Ancak Trump'ın göreve geldiğinden beri uyguladığı politikalar, Musk'ın servetinin azalmasına yol açtı.

Musk'ın Ocak ortasından bu yana zararlarının 130 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bloomberg'e göre geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri 31 milyar dolar ve Pazartesi günü 4,4 milyar dolar daha kaybetti. Bu kayıpların başında Trump'ın tarifeleri ve yatırımcı endişeleri nedeniyle Tesla hisselerinin düşmesi ve satışların düşmesi geliyor. Bu düşüşlerin bir kısmı Trump yönetimindeki büyük kamusal rolünden kaynaklanıyor.

Tesla, Aralık ayında 1,4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, kendisinden sonraki 40 büyük halka açık otomobil üreticisinin toplam değerini geride bıraktı.

90 günlük bir erteleme ABD borsalarında yükselişe neden oldu

Trump, Çarşamba günü 75'ten fazla ülkeye, %10'luk taban seviyesinin üzerinde gümrük vergileri uygulanması beklenen tarihten itibaren 90 günlük bir erteleme duyurduktan sonra, ABD borsalarında yükselişe neden oldu.

Trump Truth Social platformunda "90 günlük bir DURAKLATMA ve bu süre zarfında %10 oranında önemli ölçüde düşürülmüş Karşılıklı Tarife yetkisi verdim; bu da hemen yürürlüğe girecek" diye yazdı. 

Ayrıca Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkaracağını söyledi.

Trump'ın yüzde 125'lik gümrük vergilerine Çin'den yanıt: 'Bencil' hamleden korkmuyoruzTrump'ın yüzde 125'lik gümrük vergilerine Çin'den yanıt: 'Bencil' hamleden korkmuyoruzKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Güney Kore'den ABD tarifelerinin etkisini azaltmak yeni talimatlar
Güney Kore'den ABD tarifelerinin etkisini azaltmak yeni talimatlar
Trump'ın yüzde 125'lik gümrük vergilerine Çin'den yanıt: 'Bencil' hamleden korkmuyoruz
Çin: Ticaret sistemini baltalayan 'Bencil' hamleden korkmuyoruz
Goldman, ABD’den büyüme bekliyor!
Goldman, ABD’den büyüme bekliyor!
Trump’ın gümrük vergisi planı tamamen ertelenebilir!
Trump’ın gümrük vergisi planı tamamen ertelenebilir!
ABD Hazine tahvillerinin getirileri düştü
ABD Hazine tahvillerinin getirileri düştü
Goldman Sachs, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü
Goldman Sachs, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü