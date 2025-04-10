Trump'ın gümrük vergilerine ara vermesiyle Tesla hisseleri yüzde 22,6 yükseldi

ABD merkezli elektrikli araç (EV) üreticisi Tesla'nın hisseleri, Başkan Donald Trump'ın Çin hariç olmak üzere karşılıklı gümrük vergilerinden etkilenen ülkelere 90 günlük ara vereceğini açıklamasının ardından Çarşamba günü kapanışta yüzde 22,69 arttı.

Tesla hisseleri çoştu

Tesla'nın hisse fiyatı bunun sonucunda 272,2 milyar dolara yükselirken, şirketin piyasa değeri de 852,9 milyar dolara ulaştı.

Elektrikli araç üreticisinin hisse senedi fiyatı, Çin'den gelen artan rekabet ve CEO Elon Musk'ın Trump ile yakın ilişkisi nedeniyle geçen yılın Aralık ayından bu yana yaklaşık yüzde 44 düştü.

Musk'ın kişisel serveti aralık ayında rekor kırmıştı

Musk'ın kişisel serveti Aralık ayında rekor kırarak, Tesla, SpaceX, sosyal medya platformu X ve diğer şirketlerdeki hisselerine bağlı net serveti 486 milyar dolara ulaştı.

Ancak Trump'ın göreve geldiğinden beri uyguladığı politikalar, Musk'ın servetinin azalmasına yol açtı.

Musk'ın Ocak ortasından bu yana zararlarının 130 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bloomberg'e göre geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri 31 milyar dolar ve Pazartesi günü 4,4 milyar dolar daha kaybetti. Bu kayıpların başında Trump'ın tarifeleri ve yatırımcı endişeleri nedeniyle Tesla hisselerinin düşmesi ve satışların düşmesi geliyor. Bu düşüşlerin bir kısmı Trump yönetimindeki büyük kamusal rolünden kaynaklanıyor.

Tesla, Aralık ayında 1,4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, kendisinden sonraki 40 büyük halka açık otomobil üreticisinin toplam değerini geride bıraktı.

90 günlük bir erteleme ABD borsalarında yükselişe neden oldu

Trump, Çarşamba günü 75'ten fazla ülkeye, %10'luk taban seviyesinin üzerinde gümrük vergileri uygulanması beklenen tarihten itibaren 90 günlük bir erteleme duyurduktan sonra, ABD borsalarında yükselişe neden oldu.

Trump Truth Social platformunda "90 günlük bir DURAKLATMA ve bu süre zarfında %10 oranında önemli ölçüde düşürülmüş Karşılıklı Tarife yetkisi verdim; bu da hemen yürürlüğe girecek" diye yazdı.

Ayrıca Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkaracağını söyledi.