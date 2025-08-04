Trump'tan afet fonlarına 'İsrail'i boykot etmeme' şartı

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), cuma günü güncellediği bir genelgeyle eyalet fonlarına İsrail lehine daha katı kurallar getirdi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), cuma günü yayımladığı güncel bir genelgeyle, İsrail karşıtı boykot uygulayan eyaletlere yönelik afet fonu desteğine ilişkin yeni kurallar getirdi. Düzenlemeyle birlikte, bu tür uygulamalarda bulunan eyaletlerin toplam 1,9 milyar dolarlık federal yardımdan mahrum kalabileceği açıklandı.

Boykot uygulayan eyaletlere fon kesintisi

Yeni düzenleme, afet fonu talebinde bulunan eyaletlerin İsrail veya İsrail’le iş yapan şirketlerle ticari ilişkileri kesmesini ya da sınırlandırmasını desteklememesi gerektiğini şart koşuyor. Bu koşulu ihlal ederek İsrail’e ya da İsrailli firmalara karşı boykot politikası izleyen eyaletler, FEMA’nın afet yardımı kapsamında sağladığı kaynaklardan faydalanamayacak.

Trump yönetiminin kararı siyasi tartışma yarattı

Trump yönetimi tarafından alınan karar, ABD kamuoyunda tartışma konusu oldu. Özellikle Demokrat Parti’ye yakın çevrelerde bu adımın “siyasi amaçlı” olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Çoğu eyalet BDS hareketine karşı düzenleme yürürlüğe koydu

Jewish Virtual Library verilerine göre, ABD’de 38 eyalet halihazırda Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine katılan kişi ve işletmeleri hedef alan yasalar veya yürütme emirleri uyguluyor. Bu kapsamda ilk yasal düzenleme 2015 yılında Tennessee eyaletinde hayata geçirilmiş, aynı yıl içinde South Carolina ve Illinois de benzer adımlar atmıştı.