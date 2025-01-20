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Tüketicinin ruh halinin barometresi şampanyada satışlar düştü

Dünya çapında insanların ruh hallerinin barometresi olarak kabul edilen şampanyada satışlar düştü. Uzmanlar bu düşüşü enflasyon, çatışmalar, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin kutlamalar için uygun zaman olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Haber Merkezi
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Tüketicinin ruh halinin barometresi şampanyada satışlar düştü
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2024 yılında şampanya talebi düştü. Tüketici iştahının azalması özellikle Fransız üreticileri köpüklü şarap üretimine yöneltti. Uzmanlar şampanyayı tüketicilerin ruh halinin barometresi olarak görüyor.

“Kutlanacak bir şey yok”

2024 yılında büyük ekonomiler enflasyon, çatışmalar, ekonomik ve siyasi belirsizliklerle boğuştu. Böyle bir zamanda kutlamaların rafa kalktığını hatta kutlanacak bir şey olmadığını belirten Fransız bölgesindeki yetiştiriciler sendikası Syndicat Général des Vignerons'un başkanı Maxime Toubart, “Şampanya, tüketicilerin ruh halinin bir barometresidir” dedi.

Sevikatlar geriledi 

Daily Mail’in haberine göre, Ticaret birliği Comité Champagne verileri, geçen yıl sevkiyatlar 2023'e kıyasla yüzde 9,2 düşüşle 271,4 milyon şişeye gerilediğini gösteriyor.

 Dünyada tüketiciler daha ucuz seçeneklere yöneldi

Tüketicilerin iştahının azalması, Fransız üreticilerin geçen temmuz ayında hasat ettikleri üzümden ayırdıkları miktarı daha da azaltmalarına yol açtı. Çoğu tüketici köpüklü şarap gibi daha ucuz alternatiflere yöneldi. Uzmanlar bu durumun lüks tüketimdeki yavaşlama ile aynı zamana denk geldiğini ifade ediyor. Uzmanlar, dünyanın en büyük lüks tüketim malları üreten gruplarından olan LVMH’nın satışlara ilişkin yapacağı açıklamanın piyasa sağlığına ilişkin fikir vereceğini söylüyor.

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