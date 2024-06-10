Türkiye'nin rekabetçi olduğu Çin'deki ithalat 416 milyar dolar

Ahmet Usman / İzmir

İhracatçılar, Çin’in Şanghay kentinde 5-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) hazırlanıyor.

Türkiye milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirilen fuara geçen yıl 15 firma katılmıştı. Geçen yıl 336 m2 alan büyüklüğüne sahip olan Türkiye’nin, bu yıl 800 metrekare yeri bulunuyor. Bu yıl katılımcı sayısının en az iki kat büyüyeceğine işaret eden EİB Başkanı Jak Eskinazi, “Çin’in toplam ithalatının yüzde 27’sine tekabül eden rekabetçi olduğumuz ürünlerin pazar büyüklüğü 416 milyar dolar düzeyinde. Pandemiden sonra ilk kez geçen yıl düzenlenen fuar büyük ilgi gördü. Türkiye’den ihracatçı şirketlerin ufuara katılım konusunda daha cesaretli olması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Türkiye’ye ayrılan alan 800 metrekareye çıkarıldı

EİB hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısında fuara 6. kez milli katılım organizasyonu düzenlediklerini hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Düzenlendiği tarihten itibaren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de bizzat önem verdiği, Çin’in en önemli prestij fuarı konumundaki CIIE’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Fuarda tüketim malları, otomotiv, ekipman, medikal cihazlar ve sağlık ürünleri, tarım ürünleri, hizmet ticareti başlıklarında geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Geçen yıl Çin'e ihracatımız 3,3 milyar dolar iken, Çin’den ithalatımız ise 44,9 milyar dolara ulaşarak 41,6 milyar dolarlık ticaret açığı oluştu. Fuarın ülkemiz lehine bu açığı kapatmaya yardımcı olacak. EİB olarak bu pazarı anlamak ve ihracatçılarımıza anlatmak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da CIIE’in firmalara sadece Çin değil dünyanın her yerindeki firmalara ürün ve hizmetlerini sergilemeleri için bezersiz bir imkân sağladığına dikkat çekerek, “EİB olarak 2019’dan beri fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu yürütüyoruz. Geçen sene fuara 336 m2’lik bir alanda toplam 15 firmamız katıldı. Bu yıl 800 m2 yerimiz var. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında pandemi sebebi ile fiziki katılım sağlanamayan fuarın, pandemi sonrası büyük bir ziyaretçi akınına uğradığını gözlemledik. Geçmiş yıl katılımcı firmalarımızdan, fuardan verimli iş birlikleri ile ayrıldıkları geri dönüşlerini aldık. Daha önceleri EİB olarak üzerine basarak CIIE fuarı ile eş zamanlı birçok sektörel fuarın yapılmasının CIIE fuarına katılımı düşürdüğünü dile getirmiştik. Bu sene eş zamanlı düzenlenen fuarların tarihlerinde düzenlemeye gidilmiş. Bunun, bu sene Türk firmalarımızca fuara olan katılımı artıracağını umuyoruz” dedi.

'Çin’e mal satamayız' ürkekliğinden kurtulmalıyız

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin Çin’in 2023 yılında ithal ettiği ürünlerin altılı GTIP bazındaki birim fi yatlarına dair bir çalışma yaptığını belirten Jak Eskinazi, “Çin’de rekabetçi olduğumuz ürünlerin pazar büyüklüğü 416 milyar dolar düzeyindedir” dedi. Eskinazi, şu bilgileri verdi: “Ülkemizin genel ihraç birim fiyatları ile mukayese edildiğinde Çin’in toplam ithalatının %27’sine tekabül eden bin 781 tarife satırından oluşan toplam 416 milyar dolarlık bir pazarda ihraç ürünlerimizin Çin pazarında kayda değer fiyat avantajına sahip olduğunu görüyoruz. Çin’de değişen, batı benzeri tüketici tercihlerinin farkındayız. Sağlıklı, kaliteli Türk ürünlerimizi gıdadan kozmetiğe, tekstilden mermere bu pazarda tanıtmak ve ihracatımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim firmalarımızda ‘biz Çin’e mal satamayız’ ürkekliği var. Bu ürkekliği üzerimizden atmalıyız Türk ürünlerini Çinli dostlarımıza tanıtmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Sağlıklı gıdada büyüyen talebi Türkiye karşılar

Türkiye’nin zengin ve çeşitli tarımsal ürünleriyle her zaman küresel tarım pazarında önemli bir oyuncu olduğuna değinen Mehmet Ali Işık, şöyle konuştu: “Son yıllarda organik ürünlere yönelik küresel talep giderek artıyor ve Türkiye bu trende büyük bir heyecan ve özveriyle karşılık veriyor. Türkiye’de organik tarım, 2002’de 57 bin hektar olan üretim alanının bugün 500 bin hektarın üzerine çıkmasıyla önemli bir büyüme kaydetti. Çin’in son yıllarda giderek artan sağlıklı ve kaliteli gıda ürünleri talebini, yüksek kaliteli organik tarım ürünlerimizle karşılamak istiyoruz. Geçen yıl fuarda zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı ve şaraplarımızın gördüğü büyük ilgiden çok memnuniyet duyduk. Bu sene yüksek bir katılımla Çin’e Türkiye çıkarması yapmak arzusundayız. Kasım ayında Şanghay’a tüm firmalarımızı bekliyoruz” dedi.

CIIE: Türkiye'den ihracatçı bekliyoruz

EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz da Çin’in 32 trilyon dolarlık dünya ticaretinden 5 trilyon dolar pay aldığını dile getirerek “Türkiye’nin bir yıllık ticaretini Çin neredeyse bir ayda gerçekleştiriyor. Çin’de 1,5 milyar kişi yaşıyor. Bunun yüzde 30’u orta sınıf ve üstü gelir grubunu oluşturuyor. 100 milyon kişi de Avrupa standartlarında yaşıyor. 70-80 bin dolarlık kişi başına gelir söz konusu. Bu büyüklükteki pazara her şeyi satabiliriz. Çin, Türk ihracatçılar için çok önemli bir fırsat. Son dönemde Çin’den ülkemize büyük bir ilgi var, sürekli heyetler geliyor. Bu ayın 25-26’sı tarihlerinde Çin Sincan Urumçi’de fuara katılacağız. CIIE kendi internet sitesinde ‘Türk ihracatçıları bekliyoruz’ diye paylaşım yaptı. Bu pozitif ortamı avantaj olarak kullanmalıyız” diye konuştu.