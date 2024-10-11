Vodafone Grubu Lüksemburg'da yeni bir Avrupa lojistik merkezi açacak

İngiltere merkezli uluslararası telekomünikasyon şirketi Vodafone Grubu, Avrupa'daki lojistik operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla Lüksemburg'da milyonlarca Euro'luk bir dağıtım merkezi inşa etmeyi planladığını açıkladı. Bettembourg'da inşa edilecek olan yeni tesisin 2026 yılında açılması planlanıyor.

150'den fazla ülkede faaliyet gösteren Vodafone, verimliliği artırmak ve kıta genelindeki operasyonlarını hızlandırmak için bu gelişmeye güveniyor. Yeni tesis, yeni iş olanakları ve çevresel faydalar da sağlayacak.

Bu girişim, halihazırda lojistiğini faaliyet gösterdiği ülkelerin her birinde ayrı ayrı yöneten telekomünikasyon devi için büyük bir değişime işaret ediyor.

Vodafone yöneticileri operasyonun merkezileştirilmesinin şirket için oyunun kurallarını değiştireceğini belirtti.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Vodafone Grubu Mali İşler Direktörü Luka Mucic, merkezin geliştirilmesiyle ilgili olarak, "Lüksemburg'da yeni bir pan-Avrupa lojistik merkezinin kurulması, Vodafone'u yönetme şeklimizi basitleştirme stratejimizle ve operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde mümkün olduğunca düşük maliyetli olma taahhüdümüzle uyumludur." dedi.

Stratejik açıdan önemli konum

Stratejik açıdan önemli konumuyla Bettembourg, Vodafone'un daha fazla verimlilik arayışı için ideal bir yer olarak öne çıktı.

Lüksemburg başkentinin hemen güneyinde yer alan ve Fransa'ya giden ana demiryolu ve karayolu güzergahları üzerinde bulunan Bettembourg, Lüksemburg için önemli bir lojistik merkezi.

İki ana otoyolun kavşağında ve en az üç demiryolu güzergahının birleştiği noktada yer alan, çok modlu bir yük terminaline ve yüksek teknolojili bir lojistik parkına erişimi olan kasaba, teknoloji şirketi için Avrupa'ya açılan bir kapı görevi görecek.

Vodafone'un İngiltere merkezli MG Real Estate tarafından geliştirilen 26.000 metrekarelik tesisi, demiryolu-otoyol merkezindeki yüzlerce diğer işletmeye katılacak ve hepsi de bölgenin Türkiye'den İskandinavya'ya kadar Avrupa'ya hızlı bağlantılarından yararlanacak.

Yatırım Lüksemburg tarafından memnuniyetle karşılandı

Vodafone, Lüksemburg'da satın alma ve küresel dolaşım hizmetleri bölümlerinde yaklaşık 420 kişiyi istihdam ediyor. Şirket patronları yeni merkezin 30'dan fazla doğrudan istihdam yaratacağını ve daha fazla rolün lojistik sağlayıcılarla ortaklıklar yoluyla geleceğini umuyor.

Lüksemburg Ekonomi Bakanı Franz Fayot, Vodafone'un genişlemesinin Lüksemburg'un önde gelen bir lojistik merkezi olarak statüsüne duyulan güvenin açık bir işareti olduğunu söyleyerek anlaşmadan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Fayot, "Vodafone gibi teknoloji iletişimi alanında lider bir şirketin artan varlığı, yüksek katma değerli lojistik ve sanayi sektörlerini güçlendirmekte ve çeşitlendirmektedir." dedi.

Vodafone Grubu Mali İşler Müdürü Luka Mucic de Lüksemburg'a övgüler yağdırarak, "Bu yatırım Lüksemburg'un dünya standartlarında bir lojistik merkezi olma konumunu da pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.