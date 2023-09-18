Yellen: ABD'de güçlü iş gücü piyasası var

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CNBC'ye katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Yellen, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) grevinin ABD ekonomisine etkisini tahmin etmek için erken olduğunu söyledi ve "ABD'de güçlü iş gücü piyasası var ve çalışanların kazançlarını elde edebilmeleri önemli. İş gücü piyasası ciddi bir işten çıkarma olmaksızın soğuyor" diye konuştu.

Tüketici harcamasının sağlam devam ettiğine dikkat çeken Yellen, ekonominin aşağı yönde olduğuna dair işaret görmediğine değindi.

Yellen, ABD'nin petrol piyasasını yakından takip ettiğini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin fiyatlarının uygun şekilde sürdüğüne emin olmak istediğini vurguladı.

Kongre'den dikkatini dağıtmamasını ve ekonomide ivme kaybedecek bir şeyden kaçınmasını istediklerini ifade ederek, "Hükümetin kapanması için kesinlikle bir neden yok" diye konuştu.

Bakan Yellen konuşmasında, tahvil piyasasında ihraçla ilgili endişe görmediğini de belirtti.

İklim değişikliğine ve gelişmiş ülkeler üzerinden etkilerine odaklandıklarını kaydeden Hazine Bakanı Yellen, "Özellikle Karadeniz'de gıda kıtlığı üzerinde odaklandık" dedi.