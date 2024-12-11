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Yellen: Trump'ın planları enflasyonu 'rayından çıkarabilir'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ithalata kapsamlı gümrük vergileri getirme önerisinin, enflasyonu düşürmeye yönelik daha önceki çabalara ters düşebileceğini söyledi ve tüketici fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Yellen: Trump'ın planları enflasyonu 'rayından çıkarabilir'
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Yellen'in Wall Street Journal'ın CEO Konseyi Zirvesi'ndeki yorumları, Trump'ın tüm ithalatlara en az yüzde 10, Çin, Kanada ve Meksika'dan gelen mallara ise daha yüksek oranlarda gümrük vergisi uygulama sözü verdiği bir dönemde geldi. Trump'ın planları sorulduğunda Yellen, geniş tabanlı gümrük vergilerinin uygulanmasının "Amerikalı tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artırabileceğini ve ithal mallara dayanan firmalar üzerinde maliyet baskıları yaratabileceğini" söyledi.

Bu durumun belirli sektörlerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği ve hane halklarının maliyetlerini arttırabileceği uyarısında bulunan Yellen, "Bu, enflasyon konusunda kaydettiğimiz ilerlemeyi rayından çıkarabileceğinden ve büyüme üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğim bir strateji" dedi.

Ancak Başkan Joe Biden yönetiminin Pekin'in haksız ticaret uygulamalarına karşı koymak için Çin mallarına hedefli gümrük vergileri uygulama çabalarını savunan Yellen, daha önce de Çin'in endüstriyel kapasite fazlası konusundaki endişelerini dile getirmişti; bu durum küresel piyasalara düşük fiyatlı malların akın etmesi riskini doğuruyor ve ABD'nin kilit sektörlerinin gelişimini baltalayabilir.

Yellen ayrıca ABD'nin bütçe açığı konusunda daha fazla ilerleme kaydedememiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "özellikle de yüksek faiz oranlarının olduğu bir ortamda bu açığın azaltılması gerektiğine" inandığını söyledi. Bağımsız bir Federal Rezerv'in önemini de vurgulayan Yellen, merkez bankalarının siyasi etki olmaksızın en iyi kararlarını vermelerine izin verildiğinde ülkelerin ekonomik olarak daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

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